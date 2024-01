Duizenden auto's vast in sneeuw in Denemarken en Zweden, leger ingezet

Op de E45 in de Deense regio Midden-Jutland hebben mensen de nacht in de auto moeten doorbrengen. Ook in andere delen van het land staan enorme files. De politie van Oost-Jutland raadt de mensen af om de weg op te gaan. Ook in Denemarken hebben de hulpdiensten moeite om de sneeuw te trotseren om mensen te bevrijden.

Het gaat daar om de weg E22 tussen Hörby en Kristianstad, ten noordoosten van Malmö. Tegen de Zweedse publieke omroep SVT spreekt de politie over een totale chaos. "Het sneeuwt zo hevig dat de hulpdiensten na iets minder dan een half uur zelf vastzitten in de sneeuw."

Op snelwegen in het zuiden van Zweden en het midden van Denemarken staan duizenden auto's al uren vast vanwege hevige sneeuwval. In Zweden is het leger is ingezet om mensen uit hun auto te bevrijden.

Verschillende bestuurders zeggen tegen de Zweedse omroep SVT dat ze al sinds woensdag 11.30 uur vastzitten in de auto zonder eten of drinken. Pas tegen de (woensdag)avond arriveerden de eerste hulpdiensten om mensen te evacueren, waarbij ook rupsvoertuigen van het leger ingezet werden. "Ik heb de auto verlaten en ben 2 kilometer met sneeuw tot aan mijn knieën gelopen om eten te kopen voor mij en mijn vriendin", zegt een bestuurder die vastzat.

Volgens de politie is er gedurende de nacht voorrang gegeven aan zieken die vastzaten in de auto. Militairen controleerden de situatie in de andere auto's en brachten ook voedsel en water. Ze vroegen mensen om in hun auto te blijven omdat het gevaarlijk is om naar buiten te gaan met deze hoeveelheid sneeuw.

Hulpdiensten

De hulpdiensten verwachten tot zeker donderdagmiddag bezig te zijn. Geëvacueerde mensen worden in een sporthal in Hörby ondergebracht.

De hulpdiensten in Denemarken hebben nog geen tijdsindicatie gegeven van wanneer mensen bevrijd kunnen worden. Er wordt inmiddels voedsel en drinken uitgedeeld aan de gedupeerden. Sommige automobilisten zeggen dat hun brandstof op is.

De komende dagen blijft het koud in Denemarken, wel lijkt er geen sneeuw meer te vallen.

Temperatuur -43,6 graden

In Zweeds Lapland, zo'n 1500 kilometer ten noorden van Hörby, werd gisteren de laagste Zweedse temperatuur in 25 jaar in januari gemeten: -43,6 graden. Het gebeurde in het gehucht Kvikkjokk.

Ook in andere delen van Zweden en Finland is het nu extreem koud met temperaturen rond de -40 graden. De verwachting is dat de kou de komende dagen aanhoudt.