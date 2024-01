Kindernamen Noah en Julia blijven onverminderd populair

De SVB maakte voor de tweede keer ook een apart lijstje met de populairste genderneutrale babynamen. Dat zijn namen die ongeveer even vaak aan jongens als meisjes gegeven worden.

Noah staat voor het vijfde jaar op rij op de eerste plaats. Julia stond vorig jaar op nummer twee, Emma was toen de meest gegeven naam. In 2021 stonden Noah en Julia ook al op de eerste plaats.

Van alle baby's die vorig jaar zijn geboren, heten de jongens het vaakst Noah en de meisjes Julia. In het jaarlijkse overzicht van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) is te zien dat vorig jaar 888 jongens de naam Noah kregen en 681 meisjes de naam Julia.

Volgens Gerrit Bloothooft, naamkundige aan de Universiteit Utrecht, worden de voornamen in de top 10 aan slechts 7 procent van alle kinderen gegeven. "In totaal worden er jaarlijks ongeveer 13.000 verschillende meisjesnamen en 11.500 verschillende jongensnamen gegeven: voor meisjes kiezen ouders altijd gevarieerder."

Jan en Hailey in Flevoland

Net als voorgaande jaren zijn er per provincie andere namen populair, maar Noah staat wel in meerdere provincies bovenaan. Zo kozen ouders in Groningen het vaakst voor Noah en Elin. In Friesland ging het om Hidde en Lieke. Drenthe kreeg er het vaakst Daan en Lotte bij en in Overijssel waren dat Luca en Julia.

In Flevoland zijn Jan en Hailey het populairst en in Gelderland Noah en Julia. In Utrecht lieten ouders de keus het vaakst vallen op Lucas en Nora.

Noord-Holland koos ook het meest voor de jongensnaam Noah en bij de meisjes voor Olivia, net als Zuid-Holland. Olivia was ook in Zeeland het populairst, jongens werden daar het meest Lucas genoemd. Noud en Saar stonden op nummer één in Noord-Brabant. In Limburg kregen kinderen het vaakst Noah en Emma als naam.