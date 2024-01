Wekdienst 4/1: Piek in hoogwater bij Maastricht • Populairste babynamen 2023 bekend

Goedemorgen! Vandaag wordt de piek in hoogwater in de Maas bij Maastricht verwacht. Daarnaast worden de populairste babynamen bekendgemaakt.

Eerst het weer: Het is bewolkt en er vallen buien. Vanochtend blijft het in het noorden echter veelal droog en vanmiddag heeft het zuiden het droge weer. Het wordt 5 graden in Groningen tot 9 in Zeeland.