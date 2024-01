Opnieuw explosie in Wilhelminastraat in Vlaardingen

Opnieuw is er vannacht een explosie geweest in de Wilhelminastraat in Vlaardingen, net buiten het centrum. Er zijn geen slachtoffers gevallen en er is weinig schade, meldt de politie. Er zijn drie personen weggerend.

Er zijn de afgelopen tijd meerdere explosies geweest in de stad. Meerdere panden van een loodgieter waren het doelwit van die aanslagen. Waarom de man stelselmatig wordt aangevallen, is onbekend. De politie doet onderzoek en zoekt getuigen. Of de explosie van vannacht ook gericht was tegen de loodgieter, is nog onbekend. Wel staat in de straat een garage die van de loodgieter zou zijn waar in december een explosie was.

Ook bij het huis van de loodgieter aan Gretha Hofstralaan was in december een explosie. Daarvoor werden twee verdachten opgepakt. De burgemeester van Vlaardingen bracht een bezoek aan de buurt en beloofde extra toezicht. De burgemeester besloot na de eerdere explosies ook om het huis aan de Gretha Hofstralaan en een pand in de Koninginnestraat te sluiten.