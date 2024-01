Rechtbank VS geeft documenten vrij met namen van mensen met banden met Epstein

Een Amerikaanse rechtbank heeft documenten vrijgegeven waarin de namen staan van mensen die banden hadden met de overleden zakenman en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Daarin worden ook oud-president Bill Clinton en de Britse prins Andrew genoemd.

De documenten komen uit een civiele rechtszaak uit 2015 die draaide om beschuldigingen tegen Ghislaine Maxwell. Zij wordt gezien als de rechterhand van Epstein. De zakenman werd verdacht van sekshandel in minderjarige meisjes en samenzwering, maar werd nooit veroordeeld omdat hij in 2019 dood werd gevonden in zijn cel in New York. Maxwell werd wel veroordeeld. Zij kreeg een celstraf van 20 jaar voor betrokkenheid bij het seksueel misbruik van Epstein.

Een vermelding in de documenten betekent niet dat een persoon ook echt actief onderdeel was van het misbruiknetwerk van Epstein, maar alleen dat die persoon genoemd is in de civiele rechtszaak.

943 pagina's

In totaal zijn er vandaag 943 pagina's aan documenten vrijgegeven. Daarin zijn onder meer verhoren te lezen met getuigen. Namen van slachtoffers of vermeende slachtoffers zijn zwartgelakt, maar de namen van de meeste mensen die genoemd worden zijn wel leesbaar.

De rechter die de order had gegeven voor het vrijgeven van de documenten temperde van tevoren de verwachting al door te zeggen dat media al eerder de meeste namen wisten te achterhalen die eerst zwartgelakt of geanonimiseerd waren en dat veel mensen die genoemd werden geen bezwaar hebben tegen het vrijgeven van hun naam.

Grote belangstelling

Toch is de belangstelling groot: direct na het vrijgeven van de documenten crashte de site waarop die stonden. Hoewel journalisten de documenten nog aan het doorspitten zijn, meldt de BBC al dat Bill Clinton, zoals verwacht, erin voorkomt. Hij vloog meerdere keren in de privéjet van de zakenman mee tijdens humanitaire reizen naar Afrika. Clinton prees Epstein toen als een toegewijd filantroop, maar stelt later banden met hem te hebben verbroken.

Ook de Britse prins Andrew komt in de documenten voor. Een vrouw zegt dat de prins in 2001 een van haar borsten betastte op de bank van het appartement van Epstein in New York. Deze verklaring kwam al eerder naar buiten en Buckingham Palace ontkent dit. Andrew was een vriend van Epstein. Hij trof in de VS in 2022 een schikking met Virginia Giuffre die hem ook beschuldigt van seksueel misbruik. Ghislaine Maxwell zou haar gedwongen hebben het misbruik te ondergaan.