Lonen stegen in 40 jaar tijd niet zo hard, maar pijn inflatie niet weg

De cao-lonen zijn vorig jaar het hardst gestegen in veertig jaar tijd. De stijging was gemiddeld 6,1 procent, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het jaar ervoor was dat nog gemiddeld 3,2 procent. Toch is dit, net als het jaar ervoor, niet voldoende om de inflatie te compenseren.

Hoewel definitieve cijfers van december nog ontbreken, hielden Nederlanders volgens een voorlopige berekening gemiddeld 2,1 procent minder over.

In het laatste kwartaal hielden werknemers per saldo wel meer over, omdat de inflatie daalde.

Overheid

De lonen stegen bij de overheid over 2023 met 7,0 procent. Ook in 2022 was er een grote stijging bij de overheid, maar dat kwam toen voornamelijk door het onderwijs. In 2023 ligt die stijging minder bij één deel van de overheid. Medewerkers in de sector vervoer en opslag zagen hun lonen het meest stijgen (8,4 procent).

De cijfers van het CBS gaan alleen over mensen die binnen een cao vallen. Dat is ongeveer drie kwart van alle werknemers.

2024

Voor dit jaar zijn er in honderden cao's loonsverhogingen afgesproken. Werkgeversvereniging AWVN denkt dat de loonstijging voor 2024 waarschijnlijk nog iets hoger zal zijn dan de 6 procent van 2023.

De werkgevers maken zich daar zorgen over. "Bedrijven moeten die lasten wel kunnen dragen", zegt woordvoerder Jannes van der Velde. "Ze moeten gezond blijven, anders kunnen ze geen goede salarissen betalen. En als er meer geld gaat zitten in de lonen, blijft er te weinig geld over om de investeren."

Vakbond FNV zegt dat de lonen verder moeten stijgen om koopkracht van werkenden te herstellen. De vakbond heeft voor dit jaar een looneis van 5 tot 14 procent.