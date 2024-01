Rechtbank Argentinië roept regeringsplannen arbeidshervorming tijdelijk halt toe

Een Argentijnse rechtbank heeft de arbeidshervormingsplannen van de nieuwe president Milei opgeschort. De regering van Milei wil onder meer het stakingsrecht inperken en de wettelijke proeftijd verruimen van drie naar acht maanden. Ook wil Milei dat werknemers minder ontslagvergoeding krijgen.

De plannen van Milei werden onder meer door de koepelorganisatie van vakbonden CGT zwaar bekritiseerd. De organisatie stapte naar de rechter. Die oordeelde dat delen van het plan "repressief of bestraffend van aard waren" en dat het niet duidelijk is hoe de plannen van de nieuwe regering zouden helpen bij het creëren van banen.

IJskast

De rechter wil dat de plannen in de ijskast verdwijnen totdat het parlement erover heeft geoordeeld. De regering kan nog tegen dit besluit in beroep gaan. De koepelorganisatie van vakbonden is blij met het besluit van de rechter, maar vooralsnog staat er nog wel een grote staking gepland op 24 januari.

De regeringsplannen maken deel uit van een groter pakket aan maatregelen waarmee Milei de economie in het land uit het slop wil trekken. De jaarlijkse inflatie in het land is gestegen tot ruim 140 procent en meer dan 40 procent van de bevolking in het land leeft onder de armoedegrens. Milei wil onder meer de overheidsbemoeienis verkleinen en flink bezuinigen. Ook wil hij bijvoorbeeld privatisering van staatsbedrijven mogelijk maken.