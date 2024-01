140.000 nieuwe inwoners van Nederland in 2023, minder sterke groei dan jaar eerder

Het vruchtbaarheidscijfer in Nederland daalt sinds 2010, en kwam in 2023 naar verwachting uit op gemiddeld 1,43 kinderen per vrouw. Dat is iets lager dan begin jaren tachtig, toen het vruchtbaarheidscijfer een dieptepunt bereikte.

De sterfte daarentegen bleef relatief hoog: hoewel de oversterfte in 2023 iets is afgenomen, wordt het aantal overledenen geschat op 169.000, vergelijkbaar met 2022.

Door deze verhouding was de 'natuurlijke aanwas' (geboorten minus sterfgevallen) van de Nederlandse bevolking negatief: die nam volgens de raming met 4000 mensen af.

Vorig jaar grotere bevolkingsgroei

Vorig jaar werd de bevolkingsgroei in Nederland ook alleen veroorzaakt door migratie. De toegenomen bevolkingsgroei werd toen vooral veroorzaakt door de komst van vluchtelingen uit Oekraïne. In 2022 ging het om 108.000 ontheemden die Oekraïne verlieten na de Russische invasie op 24 februari van dat jaar.

In totaal zijn er bijna 140.000 vergunningen afgegeven aan Oekraïense vluchtelingen in het kader van de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne, waarvan 108.000 in 2022.

Minder Oekraïners dan het Europees gemiddelde

In Nederland zijn er 7,8 Oekraïense vluchtelingen per duizend inwoners opgevangen. Daarmee zit Nederland onder het gemiddelde van 9,3 per duizend inwoners in de Europese Unie.

In totaal zijn er in de Europese Unie 4,2 miljoen Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Hoewel Duitsland in absolute aantallen de meeste vluchtelingen opving (1,2 miljoen), vingen Tsjechië, Estland, Polen, Bulgarije en Litouwen elk meer dan 25 Oekraïense vluchtelingen per duizend inwoners op.