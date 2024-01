Ravage na windhoos in België, tientallen woningen beschadigd

In Vlaanderen heeft een windhoos vanmiddag tientallen woningen beschadigd, schrijft de VRT. Op videobeelden is te zien dat daken deels of volledig van huizen worden gerukt. Brokstukken draaien in een spiraal rond in de wind.

De windhoos vond plaats in Onze-Lieve-Vrouw-Waver en in Putte, in de provincie Antwerpen. Het is onduidelijk of er mensen gewond zijn geraakt. De politie roept op om uit het gebied weg te blijven.

"De helft van ons dak is weg en onze serre ligt bij de buren", zegt een buurtbewoner tegen de Vlaamse omroep. Ze beschrijft dat er paniek uitbrak als gevolg van de zware rukwinden. "Ik zag van alles door de lucht vliegen en onze zijgevel was naar beneden gekomen."

Op sociale media worden beelden gedeeld van de windhoos: