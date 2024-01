PSG pakt twaalfde Supercup, geen stunt voor Toulouse ondanks kansen Dallinga

Een nieuwe sensatie zat er niet in voor Toulouse. Bij de huidige nummer zestien van de Franse competitie stonden Nederlanders Stijn Spierings en Thijs Dallinga in de basis en viel Ibrahim Cissoko in.

Paris Saint-Germain heeft voor de twaalfde keer, en voor de elfde keer in de afgelopen twaalf jaar, de Franse Supercup gewonnen. De Parijzenaars waren in eigen stad met 2-0 een maatje te groot voor Toulouse, dat vorig jaar stuntte met bekerwinst.

PSG, koploper in Ligue 1, kwam al snel op voorsprong via een intikker van Lee Kang-in en domineerde ook in het vervolg. Toch kwam Toulouse, dat zijn enige eerdere finale om de Trophée des Champions (in 1957 tegen Saint-Étienne) verloor, bijna op 1-1: Dallinga raakte de paal.

Even voor rust leek Kylian Mbappé het duel met een prachtige rush en dito schot al te beslissen. In de tweede helft creëerde Toulouse nog flink wat kansen. Maar de grootste kans werd door Naatan Skyttä over het doel gevolleerd en Dallinga vond bij een kopbal doelman Gianluigi Donnarumma op zijn pad, waardoor het niet meer spannend werd.