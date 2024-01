Nieuwe aanpak dakloosheid na jaar nog geen succes, 'niet concreet genoeg'

Een jaar na de lancering van het Nationaal Actieplan Dakloosheid is er voor daklozen nog weinig verbeterd. Dat zeggen betrokken organisaties tegen de NOS. Die hadden samen met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het plan opgesteld, met als doel dat in 2030 niemand meer dak- of thuisloos is.

Anke Jansen van Housing First Nederland, een van de stichtingen die zich inzetten om dak- en thuisloosheid te beëindigen, erkent dat het actieplan onvoldoende is. "Het bevat goede intenties en in theorie is het een stap voorwaarts. Maar het is niet concreet genoeg, waardoor het lastig is om het doel van het beëindigen van dakloosheid te behalen."

Waar dakloosheid lang werd gezien als een zorgprobleem, wordt het sinds het actieplan benaderd als een woonprobleem. Het is gericht op het 'housing first'-principe, oftewel: eerst een huis en daarna de rest. In Finland is deze aanpak een succes. Die is daar tien jaar geleden geïntroduceerd en sindsdien is het aantal daklozen gehalveerd.

Illusie

Maar in Nederland komt de aanpak door de wooncrisis moeizaam van de grond. Betrokken organisaties missen daarnaast landelijke sturing. "Het plan is gericht op stimuleren en inspireren in plaats van dat er concrete doelen in staan. Daardoor kan je ook niemand ergens aan houden en ben je afhankelijk van ambitieuze wethouders", zegt Willem van Sermondt van het Kansfonds, een stichting die zich inzet om dakloosheid te beëindigen.

De organisaties zijn wel blij dat er een gezamenlijk doel is. Het streven om mensen eerst een huis te geven wordt breed gedragen.

Thijs Honig, directeur van de Maatschappelijke Opvang Den Bosch, heeft afgelopen jaar ingezet op het 'housing first'-principe en 46 mensen aan een woning geholpen. "Voorheen dacht ik dat je met zorg dakloosheid kon oplossen, maar dat is een illusie. Een huis biedt mensen een veilige plek, een toekomst. En zo kunnen mensen weer meedraaien in de samenleving."

Een van die mensen is Patrick: