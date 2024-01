Rüdiger kopt lijstaanvoerder Real Madrid naar zege op Mallorca

Koploper Real Madrid heeft bij de hervatting van de Spaanse competitie in het eigen Bernabeu nipt gewonnen van Mallorca. Antonio Rüdiger kopte in het laatste kwartier het enige doelpunt van de wedstrijd binnen.

Na een kleine twee weken winterstop ging het niet vanzelf bij Real Madrid, waar het de afgelopen weken vooral ging over geruchten over een mogelijke komst van PSG-ster Kylian Mbappé en de contractverlenging van trainer Carlo Ancelotti.

De ervaren Italiaan verlengde vlak voor de jaarwisseling zijn contract bij de club waarmee hij twee jaar geleden kampioen werd en twee Champions Leagues won. Hij kon tegen Mallorca weer beschikken over Vinícius. Na zes weken in de ziekenboeg was de Braziliaan bij zijn rentree lange tijd de enige van Real die voor gevaar kon zorgen.

Grootste kans Mallorca

Toch moesten de zorgen over de koppositie bij Ancelotti hebben toegenomen. Voor rust waren de Madrilenen beter dan de bezoekers, maar het spel was allesbehalve flitsend en ook Mallorca kreeg kansen. Vlak voor het eind van de eerste helft kwam Real Madrid met de schrik vrij, toen Antonio Sánchez namens Mallorca tegen de lat kopte.