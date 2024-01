Girona wint met scorende Blind grootse topper van Atlético, Real maakt geen fout

Girona en Real Madrid, halverwege de Spaanse competitie in punten gelijk samen aan kop, zijn 2024 begonnen met een overwinning. De manier waarop verschilde gigantisch: Girona versloeg Atlético Madrid in een schitterende topper die uiteindelijk in 4-3 eindigde. Real Madrid won in eigen huis nipt van Mallorca (1-0).