Iraanse leider Khamenei: daders bomaanslagen zullen hard gestraft worden

De hoogste leider van Iran, ayatollah Khamenei, veroordeelt de zware aanslag in het zuiden van het land. Bij twee explosies in de stad Kerman kwamen volgens de autoriteiten ruim honderd mensen om het leven. Khamenei zegt dat de daders hard zullen worden gestraft.

Door Iraanse staatsmedia worden de explosies omschreven als bomaanslagen door terroristen. Maar het is onduidelijk wie verantwoordelijk is voor de ontploffingen. De daad is nog niet door een partij opgeëist. Het bloedbad is aangericht in een periode van zware geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten vanwege de oorlog tussen Israël en Gaza.

"Ongetwijfeld zullen de daders en leiders achter deze laffe daad snel worden achterhaald en gestraft", zei Khamenei. De Iraanse president Ebrahim Raisi heeft vanwege de aanslag een bezoek aan Turkije afgezegd. Internationaal worden de aanslagen zwaar veroordeeld. VN-chef Guterres spreekt van een terreurdaad.

Bloedbad bij herdenking generaal

De ontploffingen gebeurden bij een herdenking van de door de VS in 2020 geliquideerde generaal Soleimani. Een menigte had zich verzameld bij het graf van de generaal. Als gevolg van de twee explosies kwamen zeker 103 mensen om het leven, melden Iraanse staatsmedia. Er wordt gesproken over ruim 200 gewonden.

De Verenigde Staten zeggen dat ze niets te maken hebben gehad met de aanslag. Ook is er volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken geen enkele aanwijzing voor Israëlische betrokkenheid. Teheran heeft deze twee vijanden ook niet beschuldigd van betrokkenheid.

Hamas-leider gedood in Libanon

Gisteren werd in de Libanese hoofdstad Beiroet een hoge Hamasleider gedood. Israël ontkent noch bevestigt berichten dat het gaat om een Israëlische drone-aanval. Het land zei wel dat het duidelijk geen aanval was die gericht was op de Libanese staat. Een lid van regeringspartij Likoed heeft het Israëlische leger en de veiligheidsdiensten gefeliciteerd met de dood van de Hamasleider, Saleh al-Arouri.

Hamas en Hezbollah zijn bondgenoten van Iran. Sinds het begin van de oorlog hebben pro-Iraanse milities op verschillende plekken in de regio aanvallen uitgevoerd. Zo hebben Houthi's in Jemen vrachtschepen aangevallen in de Rode Zee. Ook zijn Amerikaanse militairen onder vuur genomen in Irak en Syrië.