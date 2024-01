Beeld Van Gogh weer terug in Assen na oudejaarsstunt

Het metershoge beeld van Vincent van Gogh dat drie weken geleden verdween uit Assen staat weer op zijn vertrouwde plek. Het kunstwerk bleek te zijn ontvreemd als oudejaarsstunt.

Het beeld stond sinds september in het centrum van Assen en is gemaakt ter gelegenheid van een Van Gogh-tentoonstelling. In de nacht van 11 op 12 december verdween het beeld. Ervoor in de plaats kwam een bord met de tekst: "Ik ben vannacht even verrast, ik sta nu ergens anders met mijn kwast."

Het bleek te gaan om een stunt van een oudejaarsvereniging uit Vledder. Hoe ze het vier meter hoge beeld konden meenemen, wil de vereniging niet zeggen. "Wat ik wel kan vertellen is dat we heel snel waren. We waren binnen vijf minuten weer onderweg naar Vledder", aldus Tim de Rooij van oudejaarsvereniging De Oliebol tegen RTV Drenthe.

Vooral in het noorden halen verenigingen tegen het einde van het jaar wel eens een ludieke streek uit. Vaak wordt een opvallend voorwerp meegenomen tijdens zo'n oudejaarsactie. Zo nam een Friese oudejaarsploeg eind 2022 de letters van het Top 2000-logo mee vanaf het Mediapark in Hilversum.

'Veel publiciteit'

De vereniging uit Vledder ziet er dan ook weinig kwaad in. "Het heeft ontzettend veel publiciteit opgeleverd, ook voor de kunstroute hier en voor de tentoonstelling van Vincent van Gogh. Dus ik denk dat dat ook voor hun mooi meegenomen is in dit geval", zegt De Rooij.

Niet iedereen was blij met de actie. De ondernemersvereniging in Assen deed aangifte van diefstal. "Dat heeft deels te maken met eventuele schade, verzekeringen, en dat soort dingen. Maar het is vooral een gebaar. Een grapje is leuk, maar bedenk ook goed wat de gevolgen zijn", zegt centrummanager Kjeld Vosjan tegen de omroep.

"Wij hebben het beeld heel zorgvuldig behandeld. Het is zeker niet beschadigd. Dus ik hoop, of ga er stiekem wel een beetje van uit, dat de aangifte ingetrokken wordt", aldus De Rooij.

Het beeld van Vincent van Gogh is niet voor lang terug in het centrum van Assen: het staat er nog tot en met 7 januari.