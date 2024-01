Extra maatregelen tegen hoogwater: meer zandzakken, gemalen op volle toeren

In Hoorn zijn vandaag tweehonderd zandzakken geplaatst op het Visserseiland, het kunstmatige schiereiland van de gemeente. Dinsdagavond werden bewoners daar opnieuw geconfronteerd met hoogwater dat bijna tot aan woonhuizen kwam. Bewoners legden toen zelf zandzakken neer om hun woningen te beschermen. De piek van het hoogwater wordt morgen of overmorgen verwacht.

Op verschillende plekken in het land worden extra maatregelen genomen tegen hoogwater. In Aldeboarn (Friesland), Volendam en Hoorn zijn zandzakken neergelegd om huizen te beschermen. Verschillende molens en gemalen draaien op volle toeren om water weg te pompen.

"Dit gebeurt niet zo vaak', vertelt molenaar Rob Hoving aan RTV Noord . "Er zit ook een gemaal op deze polder, die kan het alleen niet aan. Daarom spring ik met de molen bij. Voor ons als molenaars is dit alleen maar leuk. De molen is goed aan het werk en ik vind het geweldig."

Gemalen draaien volop om het water weg te pompen. Ook het Woudagemaal in Lemmer staat sinds gisteren weer aan. Vier keersluizen in het gebied De Lege Wâlden bij Joure zijn dichtgezet. Ook is een extra pomp ingezet om water dit gebied uit te pompen.

In Aldeboarn zijn vanmiddag 1200 zandzakken neergelegd over een lengte van 240 meter. Het water in de rivier de Boarn staat bijna tot aan de rand, schrijft Omrop Fryslân .

In Megen (Noord-Brabant) werkt Waterschap Aa en Maas aan het weghalen van een grote dassenburcht in de Maasdijk. Het dier heeft een gang van zo'n tien meter gegraven. Vanwege het hoogwater is dat riskant. De dijk kan vanwege de gaten beschadigen of zelfs inzakken als er water tegenaan komt.

"Niet alleen Megen heeft dan een probleem. Het water stroomt dan van hier tot aan Den Bosch", zegt dijkbeheerder Sjaak Daverveld tegen Omroep Brabant.

In Eindhoven is een begraafplaats de komende dagen dicht vanwege wateroverlast. Het regenwater kan niet meer wegstromen vanaf de begraafplaats in stadsdeel Woensel. Ook op andere begraafplaatsen in de stad ligt veel water, waarschuwt de gemeente. Sommige paden zijn slecht begaanbaar.

Maas

In Maastricht is een deel van een dijk beschadigd. Daardoor stroomt het water versneld de Maas in. Meerdere woonboten zijn ontruimd.

Zo zag dat eruit: