WO II-vlieger André Hissink (104) overleden: 'Ik heb gezwijnd'

WO-II veteraan André Hissink is op 104-jarige leeftijd overleden. Hij was de laatste nog levende vlieger van het 320 Dutch Squadron van de Britse Royal Air Force (RAF). Hissink heeft ruim zestig missies gevlogen boven onder meer Frankrijk, Nederland en Duitsland tijdens de oorlog.

"Je heb gezwijnd!". Zo blikte Hissink terug op zijn oorlogsjaren in een interview met de NOS in 2022, doelend op het geluk dat hij had de oorlog te overleven. Hij woonde de laatste jaren in Canada en is daar op nieuwjaarsdag overleden. Defensie heeft zijn dood vandaag bekendgemaakt.

Hissinks oorlogsjaren zouden zo verfilmd kunnen worden. Hij maakte het bombardement mee op Rotterdam in 1940, vluchtte naar Engeland, ging met de Nederlandse marine naar Java, werd opgeleid tot vlieger in Australië en heeft vervolgens vanuit Groot-Brittannië tientallen oorlogsvluchten uitgevoerd. Hij stortte neer bij het offensief in de Ardennen, maar overleefde die crash.

Nederlanderschap terug

Twee jaar geleden was de veteraan in het nieuws omdat hij zijn Nederlandse nationaliteit terugkreeg. "Het voelt voor mij alsof iets eindelijk is rechtgezet", reageerde hij destijds opgelucht per telefoon. Hij had zijn Nederlanderschap in 1953 opgegeven om in dienst te kunnen treden bij de Nieuw-Zeelandse luchtvaart.

Hissink had zich gedwongen gevoeld tot dat zware besluit. Aanvankelijk vloog hij na de oorlog voor KLM, zo vertelde hij, maar hij werd na enkele jaren ontslagen. "Er werd gezegd: er is malaise en er zijn te weinig passagiers, je moet weg. Dat was een klap in mijn gezicht."

Biertje drinken met Duitse veteraan

Vervolgens is hij naar Nieuw-Zeeland gegaan, waar hij wel aan de slag kon in de burgerluchtvaart. Jarenlang heeft hij dat werk gedaan. Op een gegeven moment kwam hij in gesprek met een Duitse collega, ook een WOII-veteraan. Ze bleken te hebben gevochten op dezelfde plek in 1944.

"Daar zat ik tot mijn verbazing samen met een voormalige vijand een biertje te drinken. Jij viel mij aan, en ik viel jou aan, maar wat deden we nou eigenlijk? We hebben elkaar excuses aangeboden en geproost."

Zo'n verzoenend gesprek was aan het begin van de oorlog nog compleet ondenkbaar voor Hissink. Hij was woest toen hij de vlammenzee zag in het centrum van Rotterdam, waar hij verbleef in afwachting van zijn vliegopleiding in militaire dienst.

"Ik heb nog nooit in mijn leven zó'n heftige brand meegemaakt", vertelde de veteraan. Hij nam zichzelf voor: ik ga wraak nemen.