Kuijt wil rumoerig Beerschot naar hoogste niveau leiden: 'Moeilijke uitdaging'

"Na ADO was ik op zoek naar een nieuwe uitdaging. Ik heb mijn tijd genomen, tot Beerschot wilde praten. Hun verhaal sprak me enorm aan."

Dirk Kuijt is gepresenteerd als de nieuwe trainer van het Beerschot, medekoploper op het tweede niveau in België. "De uitdaging is moeilijk, maar ik mag hier met een heel mooi team werken", zegt de 43-jarige oud-voetballer over zijn nieuwe klus.

Wat zijn volgende club ook zou worden, voor iemand met het voetbalverleden van Kuijt is de aandacht altijd groot. Ook de Challenger Pro League komt in beeld als de 104-voudig international er aan de slag gaat.

"Maar het is mijn doel om naar de achtergrond te verdwijnen. De spelers moeten in de schijnwerpers staan. We moeten samen keihard werken om hen te laten shinen", aldus Kuijt, die weet wat er verwacht wordt in Het Kiel, zoals het olympisch stadion van Antwerpen wordt genoemd. "Ze zijn ambitieus en ze willen naar het hoogste niveau."

Dat het ondanks goede resultaten onrustig is bij de club, die ook nog eens te koop staat, baart hem geen zorgen. "Misschien zijn sommige zaken voor de buitenwereld niet duidelijk, maar voor mij wel. Dat is bepalend geweest in mijn keuze." Kuijt gaat verder: "Als je zekerheid wil in het leven, dan moet je niet in het voetbal werken. Morgen kan alles anders zijn. Dat hoort bij deze wereld."

Voorganger nam ontslag

Zulke wijsheden zijn ook bij Beerschot bekend. Andreas Wieland, de vorige trainer, nam vlak voor kerst ontslag in Antwerpen. De dag voor Kuijts presentatie deed Wieland nog eens een boekje open over zijn oude club, waar volgens de Oostenrijkse coach niet de juiste mensen aan het roer staan om de club vooruit te helpen.

Beerschot-voorzitter Francis Vrancken ging na die onverwachtse wending op zoek naar een trainer die de koppositie na de winter vast kan houden, met enige beperking. "Wij zijn niet de club die een wereldcoach in huis kan halen", aldus Vrancken.

Hij kwam uit bij Kuijt. Vrancken: "Dirk was onmiddellijk beschikbaar, heeft een mooi verleden als voetballer en is klaar om resultaten te boeken als coach. We kennen hem als speler en we kijken uit of hij als coach met dezelfde drive successen kan boeken."