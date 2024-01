Rusland en Oekraïne wisselen weer krijgsgevangenen uit, ruim 450 mensen vrij

Rusland en Oekraïne zijn na een onderbreking van bijna vijf maanden weer begonnen met het uitwisselen van krijgsgevangenen. Oekraïne zegt dat Rusland 230 Oekraïners heeft vrijgelaten. In ruil daarvoor heeft Oekraïne 248 Russen laten gaan, zegt het Russische ministerie van Defensie.

Na bemiddeling door de Verenigde Arabische Emiraten vonden er onderhandelingen plaats over het uitruilen van krijgsgevangenen. Deze onderhandelingen leidden tot de hervatting van de uitwisseling.

"Ik ben iedereen dankbaar die dit resultaat heeft bereikt", reageert de Oekraïense president Zelensky op X. "Wij denken aan al onze mensen en we moeten ze allemaal terugbrengen." Volgens de president waren er onder de 230 vrijgelaten gevangenen 213 soldaten, 11 officieren en 6 burgers.

Gestopt sinds augustus

Sinds het uitbreken van de oorlog in februari 2022 hebben Oekraïne en Rusland herhaaldelijk gevangenen geruild. Maar Rusland stopte in augustus met het uitwisselen van krijgsgevangenen, claimde Oekraïne eind vorig jaar.

Volgens Dmytro Loebinets, mensenrechtencommissaris van het Oekraïense parlement, is dit de 49e uitwisseling sinds de oorlog uitbrak. Rusland stopte met de uitwisseling om "vijandige reacties uit te lokken en meningsverschillen te verergeren in Oekraïne" zei hij in november in een Telegrambericht. Zo zouden familieleden van de krijgsgevangenen denken dat hun land niets doet om hun dierbaren terug naar huis te brengen.