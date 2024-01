Niet alleen supermarkten hebben last van winkeldiefstal: 'Overal wordt meer gestolen'

"Ook bij speelgoedwinkels, kledingzaken en andere winkels, overal wordt er meer gestolen dan voorheen," zegt Martijn Wildeboer van Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Hij vindt het dapper van Jumbo dat ze cijfers over winkeldiefstal naar buiten brengen. "Meestal zijn organisaties terughoudend in het delen hiervan."

Supermarktketen Jumbo bracht vandaag naar buiten dat het afgelopen jaar voor 100 miljoen euro aan boodschappen uit de winkels is gestolen. Dat is net zoveel als de hele jaarwinst van de supermarktketen. Het aantal winkeldiefstallen bij het bedrijf nam fors toe, 60 procent meer dan in 2022. Volgens verschillende organisaties is winkeldiefstal een breder maatschappelijk probleem.

In 2022 ging om ruim 40.000 diefstallen die gemeld zijn bij de politie. Soms kiezen winkels er ook voor om het anders op te lossen, bijvoorbeeld door de dader de standaardboete van 181 euro te laten betalen of een winkelverbod op te leggen.

Mentaliteitsprobleem

Supermarktketen Dirk herkent het beeld dat het aantal diefstallen stijgt. Zij doen altijd aangifte bij winkeldiefstal. "In financieel lastiger tijden komt het helaas vaker voor dan anders. Bij Dirk doen we er alles aan om onze prijzen zo laag mogelijk te houden. Dat wordt lastiger als er mensen zijn die niet betalen voor producten.''

Maar niet alleen armoede speelt een rol bij de winkeldiefstallen. Wildeboer van CCV wijst ook op een mentaliteitsprobleem. "Mensen denken dat ze meer mogen en kunnen. Er is ook vaker agressiviteit tegen het personeel als ze het ergens niet mee eens zijn."

Albert Heijn wil niet zeggen of het aantal diefstallen bij hun supermarkten is toegenomen of afgenomen. De supermarktketen zegt wel dat winkeldiefstal tot financiële schade leidt. Volgens supermarktkoepel CBL is winkeldiefstal al langer een probleem voor de sector. "Zowel aan de gewone kassa als bij de zelfscan."

Meer cameratoezicht

René Middag van de Eenheid Landelijke Expertise en Operaties van de politie denkt mee over het bestrijden van diefstal in winkels. "Als er bepaalde producten veel gestolen worden, kan de positionering van de producten en het plaatsen van camera's een grote rol spelen." Supermarktkoepel CBL beaamt dat. "Producten die vaak gestolen worden, worden vaak in het zicht gezet van medewerkers.''

Jumbo gaat extra maatregelen tegen winkeldiefstal nemen, zoals meer cameratoezicht. Supermarktketen Dirk heeft ook veiligheidsmaatregelen getroffen. Zo zijn er extra camera's bij de kassa's en zijn er beveiligers aanwezig in de winkels.

Volgens INretail, de brancheorganisatie voor ondernemers, is de huidige aanpak van winkeldiefstal blijkbaar onvoldoende. "Als je de cijfers ziet." Het is volgens brancheorganisatie aan de politiek en de samenleving om te gaan nadenken over dit probleem. "Nu krijgt dit te weinig aandacht. De aanpak hiervan moet echt zwart op wit in een coalitieakkoord komen te staan."