Schreuder al snel succesvol bij Castellón: 'Ze dachten: die trainer is loco'

Storm Henk? Het zegt Dick Schreuder niet zo veel. "Nee, haha. Kijk: ik zit hier in het zonnetje."

De Spaanse zon welteverstaan. Niet omdat de voetbaltrainer daar met zijn Nederlandse club is neergestreken voor een trainingskamp. Nee, hij staat sinds de zomer van 2023 onder contract van CD Castellón, dat uitkomt op het derde niveau van Spanje.

Schreuder, wiens broers Alfred en Bart ook voetbaltrainer zijn, nam even onverwacht als plots afscheid van PEC Zwolle, dat hij nota bene net weer terug in de eredivisie had weten te loodsen. Aanvankelijk liet hij de reden van zijn vertrek in het midden. Veel meer dan "ik heb veel clubs afgezegd. Voor de kans die me nu is aangeboden, wil ik echter gaan" gaf hij niet prijs. Maar het bleek dus te gaan om de club in de regio Valencia.

De eigenaar van Castellón, dat in het seizoen 1990/1991 voor het laatst op het hoogste niveau in Spanje van de partij was, had hem al eerder gepolst. "Ik dacht toen: derde divisie, daar zit ik nu effe niet op te wachten. Ik zat in de flow van met PEC promoveren en wilde door. Ik heb het toen naast mij neergelegd."