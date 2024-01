Het gaat vriezen: schaatspret mogelijk in sommige delen van Nederland

Er is winterweer op komst en met temperaturen tot maximaal -7 graden is er zelfs kans dat de schaatsen uit het vet kunnen. Vanaf het einde van deze week worden er temperaturen onder het vriespunt verwacht.

In de nacht van zaterdag op zondag komt de temperatuur voor het eerst onder nul. Volgens de verwachting van Weerplaza wordt het in het noordoosten van ons land dan -6, in het westen en zuiden komt de temperatuur tot -2. De dagen daarop blijft het vriezen, waardoor het in het hele land ijskoud wordt.

Vooral in het midden, zuiden en noorden is het vanaf maandagnacht nog kouder, met maximaal -7 graden. In het westen is het maximaal -4 graden.

"In het noorden van ons land zijn er zelfs een aantal ijsdagen", vertelt NOS-weervrouw Roosmarijn Knol. De temperatuur blijft daar ook overdag onder het vriespunt. "Dat gebeurt in ieder geval komende zondag, maar misschien ook maandag en dinsdag." Het wordt niet alleen koud, ook de zon gaat volop schijnen, verwacht Knol.

Ondiepe slootjes

Door de lage temperaturen kan op sommige plekken geschaatst worden. Maar alleen bij ondergespoten natuurijsbanen of op kleine en ondiepe slootjes of vennetjes, is de verwachting. Schaatsen kan op zijn vroegste komende zondag.

Sowieso kan in Kinderdijk, Kampen en Wageningen worden geschaatst. Dat komt volgens Knol door hoogwater, waardoor er op die plekken ondergelopen stukken land zijn. Vanaf donderdag gaat de temperatuur dan weer omhoog. De verwachting is dat het 's nachts nog maximaal -2 graden wordt, maar dat is niet genoeg voor aangroei van het natuurijs.

Begin december gingen er al een aantal natuurijsbanen open, maar die moesten ook snel weer dicht omdat het ijs niet betrouwbaar was.