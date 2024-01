Skispringer Hörl brengt Innsbruck in vervoering, Kobayashi aan kop in klassement

Jan Hörl heeft de derde wedstrijd van de Vierschansentournee op zijn naam gezet. Het Oostenrijkse publiek kreeg zo bij het skispringen in Innsbruck waar het op hoopte: na elf jaar eindelijk weer een Oostenrijkse winnaar in Innsbruck. Jan Hörl gaf al zijn concurrenten het nakijken bij de laatste sprong van de dag. Met sprongen van 134 en 127,5 meter bracht hij zijn totaal op 267,5 punten. Ryoyu Kobayashi werd tweede met een totaal van 258,8 punten, schansrecordhouder Michael Hayböck completeerde met 254,5 punten het podium. Kobayashi aan kop Zonder nog een wedstrijd te hebben gewonnen verdrong Kobayashi wel Andres Wellinger van de eerste plaats in de tournee. Met opnieuw een tweede plaats, zijn derde in evenveel wedstrijden, gaat de Japanner aan de leiding in het skispringtoernooi van vier wedstrijden dat elk jaar rond de jaarwisseling plaatsvindt in Duitsland en Oostenrijk.

Kobayashi: weer tweede, wel aan de leiding. - Foto: EPA

Zaterdag kan Kobayashi in Bischofshofen zijn derde eindzege realiseren. Andreas Wellinger, die vijfde werd in Innsbruck, blijft de Duitse hoop op de eerste eindzege sinds 2002 (Sven Hannawald). De Oostenrijker Hörl staat derde. De wind was vroeg in de wedstrijd licht in het voordeel was van de springers, maar draaide in volle finale naar nadelige rugwind. Het geduld van de topspringers werd op de proef gesteld in afwachting op voordeligere omstandigheden. Het in het dal massaal aanwezige publiek werd warm gehouden met knallende muziek.

Afbeelding ter illustratie - Foto: EPA