Deel van dijkje in Maastricht weggespoeld, woonboten ontruimd

Een deel van een dijkje aan de Stuwweg in Maastricht is weggespoeld. Dat meldt Rijkswaterstaat. Het water van het afvoerkanaal stroomt daardoor de Maas in. Er is geen gevaar voor de omgeving.

Het water spoelt daardoor veel sneller weg dan de bedoeling is. Op de plek liggen volgens een woordvoerder van de brandweer Zuid-Limburg voornamelijk woonboten, en die worden ontruimd. De brandweer zegt dat het zeker om 15 woonboten gaat. Ze kunnen door het snel stromende water scheef komen te liggen.

Op de eerste beelden is te zien dat het water snel wegstroomt: