NPO Radio 2 maakte ongekende vlucht dankzij Top 2000

In de laatste week van 2023 noteerde NPO Radio 2 een marktaandeel van ruim 41 procent. Dat is 28,4 procentpunt meer dan een week eerder. De zender bereikte volgens NMO, dat het luisteronderzoek uitvoert, 7,1 miljoen luisteraars tijdens de vijfentwintigste editie van 'De Lijst Der Lijsten'.

Het is voor het eerst dat de luistercijfers van de Top 2000 zo duidelijk zijn, omdat die cijfers sinds begin 2023 per week worden gemeten en gepubliceerd. Daarom is moeilijk te zeggen of dit een record is voor NPO Radio 2.

De lijst wordt sinds 2010 ieder jaar uitgezonden vanuit het Top 2000 Café in museum Beeld en Geluid in Hilversum. Tickets om de uitzending bij te wonen en daar te dansen, playbacken en een drankje te drinken waren binnen no-time uitverkocht.

De Top 2000 was ook - traditiegetrouw - te volgen via televisie op NPO 1 Extra. Luisteraars die meedoen aan het onderzoek en via tv de Top 2000 hebben gevolgd, werden ook meegeteld in de metingen.

25-jarig jubileum

Dit jaar werd vanwege de jubileumeditie ook een Extra 500 uitgezonden. De 500 liedjes die de Top 2000 net niet hebben gehaald werden van 11 tot en met 15 december uitgezonden, als "een cadeautje voor de luisteraars". In die lijst stond Als de rook om je hoofd is verdwenen van Boudewijn de Groot op de eerste plaats, eigenlijk dus op plek 2001 van de Top 2000 zelf.

BBB-boegbeeld Caroline van der Plas riep tijdens de stemweek voor de Top 2000 op om te stemmen op Sweet Caroline van Neil Diamond. Het lied haalde plek 71, waar het in de editie van 2022 nog op plek 169 stond.