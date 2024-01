Red Bull treedt binnen in wielersport: 51 procent aandelen moederbedrijf Bora-hansgrohe

Na Formule 1, voetbal en tal van andere sporten richt Red Bull zich nu ook op wielrennen. De energiedrankjesfabrikant heeft de Duitse formatie Bora-hansgrohe overgenomen.

Red Bull heeft eind december 51 procent van de aandelen van de moederbedrijven van de wielerploeg (RD pro cycling GmbH & Co en RD Beteiligungs GmbH) overgenomen. De overname is nog niet officieel, want tot 26 januari kan er nog een bezwaar worden ingediend bij de Duitse mededingingsautoriteit. Bora wil in de Duitse media voorlopig niet reageren op het nieuws.

Het is nog onduidelijk of de ploeg een naamsverandering zal ondergaan en wat de plannen van Red Bull zijn met de wielerploeg. Bora en Red Bull werken al langer samen, op het gebied van talentscouting.

Roglic

Bora versterkte zich deze winter met Primoz Roglic, die vorig jaar de Giro d'Italia won en driemaal in zijn carrière de beste was in de Vuelta a España. Naast de Sloveen rijdt ook de Nederlander Danny van Poppel voor de ploeg.