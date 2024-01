Nog eens twee verdachten opgepakt na dodelijke steekpartij Enschede

De politie heeft nog eens twee jongens opgepakt in verband met de steekpartij in Enschede op 22 december. Bij die steekpartij kwam een 15-jarige Syrische asielzoeker om het leven, een tweede minderjarige asielzoeker raakte gewond.

De nu opgepakte jongens zijn 16 en 17 jaar oud, meldt RTV Oost. Twee dagen na het steekincident hield de politie ook al twee verdachten aan; een 19-jarige man en een 20-jarige vrouw. Alle vier komen uit Enschede en zitten vast.

Met het oppakken van de verdachten bestaat nog geen duidelijkheid over wat er is gebeurd in Enschede op vrijdagavond 22 december. Rond 22.30 uur kreeg de politie een melding dat er een dode en een zwaargewonde jongen waren aangetroffen bij een parkeergarage aan de rand van het centrum.

De volgende dag bevestigde burgemeester Bleker dat het om twee minderjarige asielzoekers ging. Hij zei ook te hopen op een spoedig herstel van de jongen die gewond is geraakt.