Rins blijft Márquez net voor in Aragón, Mir nieuwe leider MotoGP

Joan Mir werd derde en nam de leiding in de WK-stand over van Fabio Quartararo.

Rins begon vanaf plaats tien en haalde koploper Maverick Vinales na zes ronden in. Márquez vertrok vanaf plek elf, reed ook een knappe race, zette Rins onder druk, maar kreeg hem net niet te pakken.

Geen WK-punten Quartararo

Quartararo was zaterdag hard gevallen in de vrije training, maar verraste met poleposition in de kwalificatie. In de race bleek hij veel last te hebben van zijn beurse lijf. Hij leverde elke ronde plaatsen in en scoorde geen WK-punten.