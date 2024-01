Ruim 70 doden bij explosies bij begraafplaats Iraanse generaal Soleimani

Bij twee explosies in het zuidoosten van Iran zijn volgens staatsmedia zeker 73 doden gevallen. De ontploffingen waren in de stad Kerman, niet ver van een begraafplaats waar een herdenkingsceremonie aan de gang was voor Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Hij werd precies vier jaar geleden door een Amerikaanse raketaanval gedood, na decennia aan de top te hebben gestaan van de Quds-brigade, de elite-eenheid binnen de Iraanse Revolutionaire Garde.

Het is nog onduidelijk of het gaat om een aanslag. Iraanse staatsmedia spraken eerder over gasflessen die zijn ontploft op een weg naar de begraafplaats waar Soleimani ligt, maar halen nu ook lokale autoriteiten aan die spreken van een bomaanslag. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt. Ook een potentiele verantwoordelijke voor een aanslag is nog niet genoemd.

Op de begraafplaats waren honderden mensen bijeen om Soleimani te herdenken. Op nog niet geverifieerde beelden op sociale media is te zien hoe een menigte angstig rond lichamen van slachtoffers loopt. Er zou ongeveer een kwartier tussen de twee ontploffingen hebben gezeten. Terroristen blazen soms kort na een aanslag een tweede explosief op, met de bedoeling om de tegen die tijd toegesnelde hulpdiensten hard te raken.

Quds-brigade

Soleimani stond sinds 1998 aan het hoofd van de Quds-brigade, die de opdracht heeft om de buitenlandse invloed van Iran te vergroten. Hij was succesvol bij het smeden van de bondgenootschappen die het Iraanse regime heeft met strijdgroepen en regimes in Syrië, Irak en Libanon. De Amerikanen doodden hem op 3 januari 2020 bij een raketaanval in Irak.

Binnen Iran, maar ook binnen groeperingen in omliggende landen, was Soleimani zeer geliefd. Zijn dood in 2020 leidde ook tot grootschalige uitingen van rouw in Iran.