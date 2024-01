Ruim 100 doden bij explosies bij begraafplaats Iraanse generaal Soleimani

Veel duidelijkheid over de explosies is er nog niet, maar de autoriteiten in Iran spreken van terroristische aanslagen. Eerder werd op staats media gesproken over gasflessen die mogelijk ontploft waren, maar later werden bomaanslagen gemeld. Meer details zijn nog niet bekendgemaakt.

Bij twee explosies in het zuidoosten van Iran zijn volgens staatsmedia zeker 103 doden gevallen. De ontploffingen waren in de stad Kerman, niet ver van een begraafplaats waar een herdenkingsceremonie aan de gang was voor Iraanse generaal Qassem Soleimani.

Ook een potentiële verantwoordelijke is nog niet genoemd. Iran heeft meerdere tegenstanders die belang kunnen hebben bij een aanslag. Het regime heeft zich in de regio de woede op de hals gehaald als bondgenoot van bewegingen als Hezbollah en Hamas. Ook zijn er militante groeperingen actief in Iran die zo nu en dan aanslagen plegen.

Op de begraafplaats waren honderden mensen bijeen om Soleimani te herdenken. Op nog niet geverifieerde beelden op sociale media is te zien hoe een menigte angstig rond lichamen van slachtoffers loopt. Er zou ongeveer een kwartier tussen de twee ontploffingen hebben gezeten. Terroristen blazen soms kort na een aanslag een tweede explosief op, met de bedoeling om de tegen die tijd toegesnelde hulpdiensten hard te raken.

Quds-brigade

Soleimani stond sinds 1998 aan het hoofd van de Quds-brigade, die de opdracht heeft om de buitenlandse invloed van Iran te vergroten. Hij was succesvol bij het smeden van de bondgenootschappen die het Iraanse regime heeft met strijdgroepen en regimes in Syrië, Irak en Libanon. De Amerikanen doodden hem op 3 januari 2020 bij een raketaanval in Irak.

Binnen Iran, maar ook binnen groeperingen in omliggende landen, was Soleimani zeer geliefd. Zijn dood in 2020 leidde ook tot grootschalige uitingen van rouw in Iran.

Aanval op Hamas-leider

Hezbollah-leider Nasrallah zal vandaag een toespraak houden. Daarin zou hij stilstaan bij de dood van Soleimani. Maar gisteren werd de hooggeplaatste Hamas-leider Saleh al-Arouri gedood in Libanon, vrijwel zeker door Israël. Het valt te verwachten dat de Hezbollah-leider nu vooral op die aanslag zal reageren.

Nasrallah had eerder gewaarschuwd dat iedere aanslag op een Palestijns, Libanees of Iraans doelwit in Libanon zal leiden tot een harde reactie. Wat Nasrallah straks in zijn toespraak zegt kan dus van grote betekenis zijn voor het conflict in de regio.