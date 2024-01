Organisatie veldrit Koksijde neemt maatregelen tegen zich misdragende fans

Mathieu van der Poel was het zaterdag helemaal zat bij de veldrit in het Zeeuwse Hulst, waar toeschouwers hem tijdens de wedstrijd uitscholden en de koploper belaagden met bier en naar verluidt zelfs urine. De wereldkampioen reageerde in de slotronde met gespuug richting een van de supporters. Het kwam de renner op een boete van zo'n 270 euro te staan.

Twee dagen later deden zich in het Belgische Baal geen incidenten voor, maar dat heeft de organisatie van de Duinencross in Koksijde er niet van weerhouden om maatregelen te nemen voor de veldrit van donderdag. De renners kunnen al tijdens de verkenning van het parcours melding maken van eventuele relschoppers.

Agenten in burger

"We staan in rechtstreeks contact met de politie die deze editie van de Duinencross extra inspanningen zal leveren om te vermijden dat zogenaamde supporters de deelnemers storen of hinderen", vertelt Jan Deramoudt, die de Vlaamse Duinencross coördineert voor het organiserende Koksijde. "Als renners of hun entourage wangedrag aangeven, grijpen we onmiddellijk in."

De Belgische politie zal extra agenten in burger inzetten en waarschijnlijk ook gebruik maken van drones om mensen die zich misdragen in het publiek terug te vinden.