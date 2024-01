Zweden meet laagste temperatuur in januari in 25 jaar: -43,6 graden

In het noorden van Zweden gaf de thermometer vannacht -43,6 graden aan. Die ijzige temperatuur werd gemeten in het piepkleine dorpje Kvikkjokk. Het was het de laagste temperatuur in januari in 25 jaar in Zweden.

De laatste keer dat het in Zweden onder de -40 graden was, was in december 2021. Ook elders in Zweden is het koud: in Umeå, in het midden van het land, werd vannacht met -30,7 graden de laagste temperatuur in twaalf jaar gemeten. Het kouderecord in Zweden staat op -52,6 graden. Dat werd gemeten in Vuoggatjålme op 2 februari 1966.

Ook in andere delen van Zweden en Finland is het nu extreem koud met temperaturen rond de -40 graden. De verwachting is dat de kou de komende dagen aanhoudt.

Problemen

Vanwege de kou in combinatie met sneeuw en wind hebben verschillende veermaatschappijen in de regio diensten geannuleerd. Ook heeft het treinverkeer in het noorden van Zweden last van de kou, omdat onder meer bruggen gesloten zijn.

Ook zuidelijker, in de Finse hoofdstad Helsinki, is het koud. De temperaturen schommelen daar al de hele week rond de -20 graden.

In het Noorse Tromsø, binnen de poolcirkel, wordt binnenkort mogelijk de laagste temperatuur ooit gemeten, al is die een stuk hoger dan in Zweden en Finland. De verwachting is dat de thermometer daar de -20 graden kan aantikken, ongebruikelijk laag voor die stad, waar het door de warme golfstromen vanuit de Noorse Zee meestal enkele graden onder nul is.