Plastisch chirurgen: '70 procent slachtoffers vuurwerk jonger dan 18 jaar'

Twaalf jonge jongens zijn een hand of een groot deel daarvan verloren tijdens de jaarwisseling door zwaar vuurwerk, zegt De Nederlandse Vereniging voor Plastische Chirurgie (NVPC).

Rond de jaarwisseling zijn 54 mensen behandeld door plastisch chirurgen na een ongeval met vuurwerk. Volgens De NVPC zijn dat er meer dan vorig jaar.

Plastisch chirurg Annekatrien van de Kar ziet ook een ander opvallend verschil met voorgaande jaren. "Normaal gesproken is de helft van de gewonden minderjarig, dit jaar is dat aandeel veel groter. Bijna 70 procent van de gewonden is jonger dan 18 jaar."

Bij de heftige handletsels zijn zelfs bijna alle slachtoffers minderjarig. Twee slachtoffers zijn 19 jaar en de andere tussen de 11 en 18. "Bij die ongevallen was een Cobra 6 altijd de boosdoener, die te vroeg afging in de hand van de kinderen."

Hand kwijt

Dat gebeurde ook bij een jongen van 11 uit Gouda. Op 1 januari stak hij met vrienden een Cobra 6 af, die te vroeg afging. Daardoor is de jongen een hand kwijt, schrijft Omroep West.

Een 15-jarige jongen uit Teteringen raakte een deel van een hand kwijt toen hij een al aangestoken Cobra oppakte. Volgens Omroep Brabant stak hij de Cobra daarna met een vriend af, wat hem "zeker vier vingers" heeft gekost, aldus de politie.

Bommen

Van de Kar vindt het schrijnend dat dit soort ongelukken steeds vaker voorkomt. "Wat mij persoonlijk erg stoort is dat deze jonge kinderen aan die cobra's kunnen komen. Iemand koopt die dingen voor ze. Deze jonge jongens begrijpen het gevaar van deze bommen niet. Het aantal slachtoffers is weer hoger, hoewel we hier al jaren voor waarschuwen", zegt de plastisch chirurg.

Naast de handletsels zagen de chirurgen ook veel brandwonden en letsels in het gezicht. "De helft van de patiënten die we behandeld hebben voor ander letsel, had ook brandwonden. Bijna alle slachtoffers die we hebben behandeld als plastisch chirurgen hebben het vuurwerk zelf afgestoken. Bij oogletsel zie je juist vaak dat omstanders gewond raken."