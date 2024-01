Bij de volgende containerramp op zee worden vrijwilligers begeleid

Bij een volgende containerramp worden vrijwilligers beter begeleid bij eventuele opruimwerkzaamheden. Dat hebben Rijkswaterstaat en de drie veiligheidsregio's in het noorden van Nederland bekendgemaakt.

In tegenstelling tot na de ramp met de MSC Zoe van vijf jaar geleden worden vrijwilligers nu geregistreerd en gekoppeld aan de crisisorganisatie. Ook is er op afroep materiaal beschikbaar. "Zoals overalls, persoonlijke beschermingsmiddelen, harken en scheppen, zodat we zo snel mogelijk de kust weer schoon kunnen maken", zegt Eric Baak van Rijkswaterstaat bij Omrop Fryslân. Ook zijn tenten beschikbaar.

Nadat op nieuwjaarsdag 2019 bij harde wind 342 volgeladen containers overboord waren geslagen van de MSC Zoe, kwam een maandenlange opruimactie op gang. Vrijwilligers uit heel Nederland meldden zich. De overtocht per veerboot naar de Waddeneilanden werd een aantal weekenden voor de halve prijs aangeboden. Soms stonden meer dan duizend mensen tegelijk troep te rapen op de stranden van Schiermonnikoog, Ameland en Terschelling.

Daarbij werden de vrijwilligers vijf jaar geleden dus niet of nauwelijks begeleid, ook al bleek een aantal containers gevuld te zijn met gevaarlijke stoffen en was het opruimwerk zeker bij slecht weer soms ronduit gevaarlijk.

Professionele vrijwilligers

Er hebben zich toen voor zover bekend geen grote ongelukken voorgedaan bij het opruimen. Maar dat het anders moet, werd wel duidelijk. "De calamiteiten met de MSC Zoe overkwamen ons destijds. We wisten ook niet goed wat we met al die vrijwilligers moesten", aldus Martin Kool van de Veiligheidsregio Fryslân.

Bij de volgende ramp zullen Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio's in eerste instantie contact opnemen met 'professionele vrijwilligers', mensen die al goed thuis zijn op het Wad, zoals wandelgidsen. "We zoeken graag de samenwerking met alle professionele vrijwilligersorganisaties hier in de regio, zodat we gezamenlijk dit soort scenario's het hoofd kunnen bieden", aldus Baak van Rijkswaterstaat.

"Vrijwilligers worden geregistreerd en krijgen instructies. Zij zijn ook verzekerd, mocht er iets misgaan," vervolgt Baak. "Als vrijwilliger krijg je een aanspreekpunt, word je voorgelicht over de aansprakelijkheid en kom je in contact te staan met de crisisorganisatie."

Veilige werkomgeving

Door daarnaast praktisch materiaal beschikbaar te stellen moet volgens Rijkswaterstaat en de veiligheidsregio's een veilige werkomgeving voor vrijwilligers ontstaan.

"Als het morgen weer gebeurt, kunnen we handelen", meent Baak. En wat hem betreft, wordt die nieuwe aanpak niet alleen op het Wad toegepast. "We gaan over tot een landelijke uitrol, om te beginnen met Noord-Nederland. Daarna de Hollandse kust, daarna de Zeeuwse delta en daarna gaan we ook de binnenwateren faciliteren."