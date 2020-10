Kelderman nadert rozetruidrager Almeida in Giro tot vijftien seconden

Wilco Kelderman heeft uitstekende zaken gedaan in het algemeen klassement van de Ronde van Italië. Kelderman moest de ritzege in de bergetappe naar Piancavallo laten aan Tao Geoghegan Hart, maar kwam vlak achter de Brit over de finish.

Rozetruidrager João Almeida kon Kelderman bergop niet volgen en gaf op de streep 37 seconden toe. De Portugees behoudt de leiderstrui, maar zijn voorsprong op nummer twee Kelderman is geslonken van 56 naar tot 15 tellen.

Sunweb domineert

De helpers van Kelderman bepaalden op de slotklim het tempo in de favorietengroep, die alsmaar kleiner werd. Nadat Pello Bilbao (derde in het klassement), Brandon McNulty (vierde) en Vincenzo Nibali (vijfde) het tempo niet konden volgen, moest ruim zeven kilometer voor de finish ook Almeida een gaatje laten.

Met een flinke grimas op zijn gezicht probeerde de Portugees weer aansluiting te vinden bij de overgebleven leiders: Kelderman, Geoghegan Hart en Jai Hindley, helper van Kelderman.

Enkele kilometers schommelde Almeida's achterstand rond de tien seconden. In de laatste vijf kilometer liep het verschil echter verder op, maar niet zo erg dat hij het roze zou moeten inleveren.