Auteursrecht Mickey Mouse vervalt in VS, Mickey-horrorfilm komt uit

Hij praat niet, heeft een onuitwisbare, vreugdeloze glimlach op zijn gezicht en er komt een schril geluid uit zijn keel. Als je de kenmerken van de allereerste versie van Mickey Mouse bekijkt, is het helemaal niet gek dat het tekenfilmfiguurtje de hoofdrol in een horrorfilm vertolkt. Dat het zo lang heeft geduurd, komt doordat pas per 1 januari dit jaar het auteursrecht is vervallen. Daar spelen filmmakers handig op in. De eerste versies van Mickey én Minnie Mouse maakten hun opwachting in de tekenfilm Steamboat Willie uit 1928. Deze wordt gezien als de film die aan de wieg stond van het latere succes van Disney. Een kort fragment uit die film wordt ook gebruikt als intro voor andere Disneyfilms. Bekijk Steamboat Willie hieronder:

Volgens de Amerikaanse auteursrechtwetgeving kunnen de rechten op personages 95 jaar worden vastgehouden. Hierdoor behoren de personages in de korte film Steamboat Willie vanaf maandag 1 januari 2024 tot het publieke domein. Andere bedrijven mogen voortaan Mickey en Minnie kosteloos en zonder toestemming van Disney gebruiken. Dat kan op allerlei manieren, in commercials, strips of films. Gemaskerde moordenaar Niet gek dus dat op 1 januari een trailer van een film genaamd Mickey's Mouse Trap uitkwam. Met daarin een gemaskerde moordenaar verkleed als Mickey Mouse. Het is volgens de makers een 'horror-komediethriller' geworden. Het verhaal: een jonge vrouw krijgt een verrassingsverjaardagsfeestje in een speelhal. Dat feestje wordt al snel verpest als zij en haar vrienden een met een mes zwaaiende moordenaar tegenkomen in een Mickey-kostuum. "Een plek voor plezier, een plek voor vrienden, een plek om te jagen. De muis is los", aldus de trailer. "Mensen moeten het niet te serieus nemen. We hebben een belachelijk leuke film gemaakt", zegt Simon Phillips tegen de BBC. Hij schreef het verhaal voor de film, produceerde die én hij speelt de man in het Mickey-masker. Bekijk de trailer hier:

Overigens is het niet voor het eerst dat een Disney-figuur in een horrorjasje gestoken wordt. Winnie de Poeh overkwam hetzelfde vorig jaar. Van de schattige beer werd de horrorfilm Blood and Honey gemaakt. In die film gaan Poeh en Knorretje op moordjacht. Die film werd een van de slechtst beoordeelde films van vorig jaar. Dat weerhoudt de makers er niet van om een tweede deel te maken, dat dit jaar uit moet komen. Een releasedatum voor Mickey's Mouse Trap is er nog niet, maar verwacht wordt dat dit ergens in maart wordt. Disney heeft door de jaren heen meerdere keren het auteursrecht op verschillende personages weten te verlengen. De inspanningen van het bedrijf leidden er zelfs toe dat de wet voor verlenging van het auteursrecht de naam "Mickey Mouse Protection Act" kreeg.

Verschillende versies van Mickey Mouse, met uiterst links de eerste versie - Foto: AFP