Grote staking jonge Engelse artsen, vrees voor gevolgen patiënten

Beginnende artsen leggen vanaf vandaag in Engeland zes dagen het werk neer. Daarmee is het de langste staking in de 75-jarige geschiedenis van het publieke Britse gezondheidszorgsysteem, de National Health Service (NHS). Belangenorganisaties waarschuwen voor de gevolgen voor de patiëntveiligheid.

De jonge artsen, junior doctors genoemd, staken voor een hoger salaris. De onderhandelingen hierover liepen voor de kerstdagen stuk, nadat er een bod van 8 tot 10 procent loonsverhoging was gedaan. Artsenvakbond British Medical Association streeft naar een verhoging met 35 procent, die volgens de vakbond nodig is om de inflatie van de afgelopen jaren te compenseren.

De junior doctors vormen ongeveer de helft van alle artsen van de NHS. Waarschijnlijk kunnen door de staking veel controle-afspraken en medische ingrepen in ziekenhuizen niet doorgaan.

De staking vindt plaats in Engeland. Later wordt er in Wales gestaakt. Artsen in Schotland hebben vorig jaar al overeenstemming bereikt over hun salaris.

'Geloofwaardig bod'

Afgelopen jaar staakten al andere medewerkers in de Britse gezondheidszorg, zoals verpleegkundigen en ambulancepersoneel. Daardoor konden volgens de BBC zo'n 1,2 miljoen afspraken niet doorgaan.

Inmiddels heeft de regering met senior artsen en verpleegkundigen nieuwe loonafspraken gemaakt. De artsenvakbond roept de regering op om een "geloofwaardig" bod aan de junior artsen te doen om een einde te maken aan de stakingen.

Een woordvoerder van premier Sunak zegt tegen persbureau Reuters dat de regering bereid is om opnieuw in gesprek te gaan over het salaris van de junior artsen. Maar eerst moeten de stakingen eindigen, zegt de woordvoerder.