Vier uithalers aangehouden in Rotterdam, onder wie jongens van 14 en 15 jaar

In de haven van Rotterdam heeft de douane vanochtend vier uithalers aangehouden. Het gaat om drie Belgen van 14, 15 en 19 jaar oud, en een 17-jarige jongen uit het Noord-Hollandse Landsmeer, zo meldt de politie.

Het viertal werd aangehouden op een terminal op de Maasvlakte.

Jongeren die drugs uit containers halen in de haven van Rotterdam vormen een hardnekkig probleem. In de eerste zes maanden van vorig jaar werden 217 uithalers betrapt. In heel 2022 waren dit er 251. Cijfers van heel 2023 worden later deze maand bekend.

Verdachten steeds jonger

De verdachten worden ook gemiddeld jonger. Van de ruim 200 uithalers in de eerste helft van vorig jaar was 63 procent jonger dan 23 jaar. In 2022 was dat 45 procent. Ook het percentage minderjarige uithalers steeg: van 8 naar 15 procent. Bijna altijd gaat het om cocaïne.

Volgens de politie is de grootste groep uithalers tussen de 18 en 23 jaar oud, maar zitten er ook 14-jarigen bij.

De politie in Rotterdam ziet dat de uithalers uit alle Nederlandse steden komen, maar de havenstad is wel 'hofleverancier'.

Dat er vandaag ook Belgen zijn aangehouden is niet uitzonderlijk. Regelmatig zitten er Belgische uithalers in de haven van Rotterdam. Andersom worden ook vaak Nederlandse uithalers aangehouden in de haven van Antwerpen.

Kwetsbare gezinnen

Volgens het Openbaar Ministerie (OM) komen uithalers over het algemeen uit kwetsbare gezinnen, met schulden en andere familieleden die het criminele pad gekozen hebben.

In 2022 werd in de haven van Rotterdam 46.789 kilo cocaïne onderschept door een speciaal team van douane, de FIOD, politie en het OM in Rotterdam. De totale vangst van 2023 is nog niet bekendgemaakt.