Luke vs Luke in dartsfinale: kebab-etende tiener tegen topfitte nummer één

Zowel Littler als Humphries werd jeugdwereldkampioen, maar daar houdt de vergelijking wel op. Waar Humphries al jaren in het dartscircuit bivakkeert, dit seizoen een lang gehoopte doorbraak beleeft en door zijn finaleplaats nummer één van de wereld is geworden, vergaarde Littler van de ene op de andere pijl wereldfaam. Darten in een luier Tot twee weken kende niemand de zestienjarige scholier Luke, die ter wereld kwam in het plaatsje Runcorn en opgroeide in Warrington aan rivier de Mersey, niet ver van Liverpool. Daar begon hij als achttien maanden oude dreumes met darten. Een video van Littler in luier die in de huiskamer gierend van het lachen zijn pijltjes in de 20 gooit, werd deze week tienduizenden keren geliked op Instagram.

Little Littler dartend in zijn luier - Foto: Instagram/@lukethenukelittler

Inmiddels heeft het darten van hem een beroemdheid gemaakt. Op de dag van de finale wijdden het Duitse dagblad Bild en uiteraard al de Britse tabloids hele profielen aan zijn vijf jaar oudere vriendin. Zo veel is inmiddels al uitgeplozen over 'The Nuke'. Littler is de vapende, kebab-etende scholier, die zijn jeugdidool Raymond van Barneveld versloeg in de achtste finales. FIFA-spelend op de Xbox ontmoette Littler zijn vriendin, die ook een dartshart heeft. Sinds een maand of twee daten de twee. Hoewel hij wel degelijk 2007 als geboortejaar in zijn paspoort heeft staan, zou je Littler ouder dan zestien jaar schatten. De Engelsman heeft een aardig 'darterspostuur'. Zijn eetpatroon bestaat uit een kaasomelet als ontbijt, pizza voor lunch en regelmatig een kebab als diner.

De 16-jarige Luke Littler staat ook tot zijn eigen verbazing in de finale van het WK. Het troetelkind van het darts groeide de afgelopen weken uit tot een internationale bekendheid. - NOS

Die kebab werd dit WK een soort 'running gag' rond het 16-jarige troetelkind. Na zijn zeges op Christian Kist en Andrew Gilding in de openingsrondes van het WK dook Littler Londen in om een broodje kebab te eten. De overwinning vieren met een biertje is op zijn leeftijd immers niet toegestaan. De kebabzaak in kwestie loofde bij wijze van reclamestunt een leven lang gratis kebab uit aan Littler, indien hij het WK zou winnen. Inmiddels zullen ze zich daar flink achter de oren krabben. Wat twee weken geleden nog niet erg realistisch leek, is nu bijna werkelijkheid. Al zal Littler de 7,99 pond voor de kebab moeiteloos kunnen betalen. Hij harkte op het WK al meer dan een ton aan prijzengeld binnen. En als hij de wereldtitel wint, dan krijgt de tiener 500.000 pond (circa 575.000 euro) uitgekeerd.

Van ruim 100 kilo tot fitte darter Die andere Luke dan. Humphries beleefde vorig jaar zijn grote doorbraak. De 28-jarige Engelsman won in 2023 liefst drie grote toernooien: de World Grand Prix, de Grand Slam of Darts en de Players Championship Finals. Het leverde hem de derde plaats op de wereldranglijst op, achter regerend wereldkampioen Michael Smith en Michael van Gerwen. Door het bereiken van de WK-finale verzekerde Humphries zich al van de eerste plaats. De jeugdwereldkampioen van 2019 lost daarmee eindelijk zijn belofte in. Want tot dit WK kwam hij nooit verder dan de kwartfinales in Alexandra Palace. Zijn opmars valt moeilijk los te zien van het gezondere levenspatroon dat Humphries aannam tijdens de coronacrisis. Want ook de Engelsman torste tot enkele jaren terug een lichaam van ruim 100 kilo met zich mee. In korte tijd viel hij zo'n 13 kilo af. Humphries ging gezonder eten, meer bewegen en beter slapen. "Het is geen toeval dat ik voorheen nooit voorbij de kwartfinales kwam", zei Humphries in een interview met Sky Sports. "Dat ik nu fitter en gezonder ben, helpt me enorm."