Van de Zandschulp in lange driesetter ten onder tegen Chinees talent Shang (18)

Een game later wist de Veenendaler de opslagbeurt van zijn tegenstander te breken: 6-5. Maar Shang brak meteen terug en dwong daarmee een tiebreak af.

De jonge Chinees kreeg in de eerste set de beste kansen. Bij 4-5 miste Shang twee setpoints op de service van Van de Zandschulp.

Van de Zandschulp, de nummer 50 van de wereld, leed zo zijn eerste nederlaag onder zijn nieuwe trainer Johan Örtegren. Op Nieuwjaarsdag zag de Zweedse coach nog hoe zijn pupil in twee sets te sterk was voor de Japanner Shintaro Mochizuki.

Botic van de Zandschulp heeft zijn tweede partij van 2024 niet weten te winnen. De Nederlandse tennisser ging in de tweede ronde van het ATP-toernooi van Hongkong in een lange driesetter met 7-6 (5), 6-7 (2), 6-6 (2) onderuit tegen het pas 18-jarige Chinese talent Juncheng Shang.

Ook in die tiebreak gaven beide tennissers elkaar weinig toe. Bij 6-5 kreeg Van de Zandschulp een eerste setpoint, op de service van Shang. De linkshandige Chinees speelde aanvallend, maar sloeg zijn smash net uit, waardoor de eerste set naar de Nederlander ging.

Reeks fouten

In de tweede set kwam Van de Zandschulp een break achter (1-2), maar brak hij in de eerstvolgende game meteen terug. Daarna kenden beide spelers weinig problemen in hun servicebeurten, tot Shang moest serveren bij 6-5. Van de Zandschulp sloeg op zijn eerste matchpoint een return nipt uit.

Shang herstelde zich en sleepte een tiebreak uit het vuur. Daarin kwam hij na een reeks fouten van de Nederlander op een 6-2 voorsprong. Hoofdschuddend stond Van de Zandschulp op de baan; hij kon niet voorkomen dat Shang de tweede set pakte.

Ook de derde set was gelijk opgaand, totdat Van de Zandschulp gebroken werd: 3-5. Maar voor de derde keer deze partij volgde direct een rebreak.

Er moest opnieuw een tiebreak aan te pas komen, waarin de sterk serverende Van de Zandschulp (dertien aces, één dubbele fout in de hele partij) twee fraaie punten sloeg, maar ook onnodige fouten maakte.

Shang kwam daardoor op een 2-5 voorsprong en serveerde de wedstrijd uit. Voor het eerst in zijn carrière bereikt de tiener de kwartfinales van een ATP-toernooi.