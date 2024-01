Supermarkt Jumbo bezorgd over toename winkeldiefstal

Supermarktketen Jumbo ziet dat er meer gestolen wordt. Volgens de supermarkt gaat 1 procent van omzet verloren door diefstal, zo'n 100 miljoen euro.

Ook zijn er zorgen over de onveilige situaties waarmee winkelpersoneel te maken krijgt. Het bedrijf gaat extra maatregelen nemen zoals meer cameratoezicht. Deze maand worden al een aantal nieuwe methodes getest waarmee diefstal moet worden voorkomen.

Jumbo-topman Ton van Veen benadrukt dat 1 procent op het geheel een flinke kostenpost is: "Als we dit bedrag in prijsverlaging zouden kunnen stoppen, dan profiteren al onze klanten hiervan. Maar wat misschien nog wel belangrijker is, is dat ik een veiligere omgeving voor medewerkers en klanten in de winkel wil creëren."

11 miljard omzet

Jumbo presenteerde vandaag de jaarcijfers. De omzet steeg in 2023 naar ruim 11 miljard, een stijging van 7,3 procent. De omzetgroei blijft daarmee wat achter bij die van andere supermarkten. Jumbo heeft nu een marktaandeel van 21 procent, iets minder dan vorig jaar.

Vorig jaar zei Van Veen zich grote zorgen te maken over de winstmarge. In 2023 werd de supermarkt geconfronteerd met sterk oplopende kosten. Ook in 2024 zal dit het geval zijn, onder andere door oplopende personeelskosten.

Toch zegt de supermarkt de prijzen voor A-merken en huismerken niet verder te willen laten stijgen. Jumbo wil inspelen op de behoefte van klanten aan koopjes.

De supermarkt denkt dit te kunnen bereiken door weer meer te handelen in de geest van Karel van Eerd, de voormalig directeur van het familiebedrijf die een jaar geleden overleed.

De supermarkt moet weer worden 'zoals Jumbo bedoeld is', staat in de persverklaring. Het bedrijf wil daarmee vooral inzetten op lage prijzen en goed op de kosten letten.