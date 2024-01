Overleden man uit Leek 'mishandeld nadat hij jongeren aansprak op vuurwerk'

Een 52-jarige man uit Leek is in de nieuwjaarsnacht overleden nadat hij was mishandeld door jongeren die hij had aangesproken op het gooien van vuurwerk. Dat melden verschillende media, waaronder het Dagblad van het Noorden.

De man liet rond 02.30 uur in de nieuwjaarsnacht zijn hond uit, niet ver van zijn huis in het Groningse dorp. Hij stuitte op een groepje jongeren dat vuurwerk naar zijn hond gooide. Toen hij daar iets van zei, werd hij vrijwel direct zwaar toegetakeld, zo meldt de krant. De man wist zijn huis nog te bereiken, maar overleed daar aan zijn verwondingen.

"Wij hebben dit verhaal ook gehoord", zegt een woordvoerster van de politie. Zolang het onderzoek loopt, wil zij het niet bevestigen. "We gaan vandaag ook weer getuigen horen, het onderzoek is nog in volle gang."

Op nieuwjaarsdag werd al een 18-jarige man opgepakt omdat hij betrokken zou zijn bij de dood van de man. De politiewoordvoerster sluit meer aanhoudingen niet uit.

Dit is een drama

Bij ijshockeyclub GIJS Groningen reageert voorzitter Jacob van Gelder geschokt. De man uit Leek was daar vrijwilliger en jeugdscheidsrechter. "Dit is een drama", aldus Van Gelder bij RTV Noord. "Hij zou ook komend weekend weer fluiten. We waren altijd hartstikke blij met hem."

Dat hij het groepje jongeren ter verantwoording zou hebben geroepen, begrijpt Van Gelder wel. "Binnen onze club maakte hij zich ook altijd sterk voor goed gedrag. Als een speler voor de zoveelste keer op het strafbankje terechtkwam, kon je altijd bij hem terecht voor een luisterend oor. Hij probeerde dan om de angel uit de situatie te halen."