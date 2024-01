Dodental beving Japan opgelopen naar 64, tijd reddingsacties dringt

Het dodental door de aardbeving in Japan is opgelopen naar 64. Reddingswerkers proberen zoveel mogelijk mensen onder het puin vandaan te halen voordat het gaat regenen. Daardoor ontstaat namelijk het risico op aardverschuivingen. Op nieuwjaarsdag werd de westkust van Japan getroffen door een serie aardbevingen, waarbij de zwaarste een kracht had van 7,6. In de kuststad Wajima vielen veel doden. Ook nu nog wordt het gebied Ishikawa geteisterd door naschokken. Als gevolg van de bevingen zijn wegen afgesloten en is infrastructuur beschadigd. Dat bemoeilijkt de reddingsacties. Bovendien is een deel van het getroffen gebied een schiereiland, waardoor hulp over land het gebied moeilijk bereikt.

Afbeelding ter illustratie - Foto: NOS

De Japanse regering heeft een zeeroute geopend om beter hulp kunnen te bieden. Op die manier kunnen vrachtwagens nu toch het getroffen gebied in. "Het is ruim veertig uur geleden sinds de eerste aardbeving. Dit is een strijd tegen de klok, en ik denk dat dit een cruciaal moment is in die strijd", zei de Japanse premier Kishida op een persconferentie. Het totale aantal slachtoffers van de aardbevingen is nog onduidelijk. Maar met 64 doden is het nu al de dodelijkste aardbeving sinds 2016. Tussen het puin blikken Japanners terug op het moment van de beving: