Onstuimige nacht door storm Henk, maar grote problemen blijven uit

Storm Henk heeft op verschillende plekken in het land schade en overlast veroorzaakt, maar grote problemen zijn uitgebleven. Voor de hulpdiensten was het desondanks een drukke nacht.

Het KNMI heeft code oranje, die voor het noordwesten was afgegeven, rond 02.00 uur vannacht beëindigd. Later in de nacht werd ook code geel, die voor het hele land gold, ingetrokken. Henk was de eerste storm van 2024.

Vooral in de kustprovincies waren er veel meldingen van omgewaaide bomen, takken op wegen en losgewaaide gevels. Onder meer in IJmuiden en Vlissingen werd ruim een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten.

In Amsterdam adviseerde de brandweer gisteravond iedereen om binnen te blijven. In de hoofdstad moest onder meer een dak van een woonboot gehaald worden nadat er vermoedelijk een boom op gevallen was. In Zaandam werd door de wind een gevel van een horecapand geblazen.

Een overzicht van de schade in beeld: