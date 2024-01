Wekdienst 3/1: finale WK darts • supersnelrechtzitting oud en nieuw

Eerst het weer: Vandaag komt het verspreid tot buien en zo nu en dan breekt de zon door. In het noorden waait 's ochtends en stevige wind. Gedurende de middag neemt de wind in kracht af. Het wordt zo'n 11 graden. De komende dagen is het vaak bewolkt en licht wisselvallig. Het wordt geleidelijk minder zacht.

Goedemorgen! Vandaag wordt er in Zevenhoven een stille tocht gehouden voor de 14-jarige jongen die omkwam bij een skiongeluk. Ook vinden de eerste rechtszittingen die verband houden met de jaarwisseling plaats en staat Luke Littler tegenover Luke Humphries in de finale van het WK darts.

Wat kun je verwachten?

Naar verwachting gaat het water in de grote rivieren vandaag weer stijgen. Hoe hoog het water komt te staan in de Rijn, Waal en IJssel hangt af van de hoeveelheid regen die de afgelopen dagen in het stroomgebied van de Rijn is gevallen en de komende dagen nog gaat vallen. Bij de Maas hangt dat af van regen in de Ardennen.

Op een supersnelrechtzitting in Den Haag worden twee zaken behandeld die verband houden met de jaarwisseling. Het gaat om vuurwapenbezit in Delft en verzet bij aanhouding in Zoetermeer.

In Zevenhoven wordt een stille tocht gehouden voor de 14-jarige jongen die vorige week overleed door een ski-ongeluk in Oostenrijk. De jongen raakte door onbekende oorzaak van de piste af.

In London vindt de finale van het wereldkampioenschap darten plaats. De Britse Luke Littler neemt het op tegen Luke Humphries.

Het beeld van Vincent Van Gogh, dat door oudejaarsvereniging de Oliebol uit de binnenstad van Assen werd gestolen, wordt vanmiddag teruggebracht. Tegen de vereniging werd aangifte gedaan voor het meenemen van het beeld. Die blijft staan.

Het Groninger Museum opent de veiling van voorwerpen uit een tentoonstelling over The Rolling Stones. Het topstuk is een replica van het appartement waar bandleden Mick Jagger, Keith Richards en Brian Jones hebben gewoond.

In Engeland leggen duizenden jonge artsen vandaag het werk neer. Ze eisen meer loon. De overheid had ze eerder al een loonsverhoging van 3 procent aangeboden, maar dat is volgens de medici te weinig.

Wat heb je gemist?

Op verschillende plekken in het land heeft storm Henk schade en overlast veroorzaakt. Vooral in kustprovincies is de brandweer uitgerukt voor onder meer losgewaaide gevels en omgewaaide bomen. In het noordwesten gold tot 02.00 uur vannacht code oranje. In de rest van het land gold code geel.

Onder meer in IJmuiden en Vlissingen is ruim een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten.

Ander nieuws uit de nacht:

Trump vecht uitsluiting voorverkiezingen in Maine aan: De hoogste functionaris die toezicht houdt op de verkiezingen in Maine stelde vorige week dat Trump nooit meer president kan worden volgens de Amerikaanse wet vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool in 2021.

Macron belt met Israël: 'Vermijd escalerend gedrag': De Franse president heeft de Israëlische regering op het hart gedrukt om escalatie in vooral Libanon te vermijden. Gisteren steeg de spanning tussen Israël en Libanon nadat een belangrijke Hamas-leider om het leven kwam bij een aanval in Libanon.

Grote stalbrand in Puiflijk, 50.000 kippen gedood: De dieren zaten in een stal die vannacht door onbekende oorzaak in brand vloog. Vanwege de harde wind verspreidde de brand zich snel.

En dan nog even dit:

Na de feestdagen, blijven er bij supermarkten altijd spullen over. Veel supermarkten doneren deze producten aan de lokale voedselbank. De voedselbank in Den Haag kon daardoor 500 extra gezinnen helpen.