Wereldkampioen Oranje wil op EK in Eindhoven 'laten zien hoe mooi waterpolo is'

Waterpolosters Sabrina van der Sloot en Vivian Sevenich blikken vooruit op het Europees Kampioenschap, dat vrijdag in Eindhoven begint. 'We gaan altijd voor het hoogst haalbare en willen onze passie overbrengen'.

"Zodat iedereen het zwembad in wil springen om ook te gaan waterpoloën. We hopen dat iedereen afgelopen zomer al naar het WK heeft gekeken en het leuk is gaan vinden, maar anders in ieder geval na dit EK", aldus Sevenich. De EK (voor mannen en vrouwen) zouden gehouden worden in Netanya, Israël, dertig kilometer van Tel Aviv. Na het uitbreken van de oorlog tussen Israël en Hamas ging de Europese waterpolobond op zoek naar nieuwe speelsteden. In november werd Eindhoven aangewezen als nieuwe stad voor het EK voor vrouwen. De mannen spelen hun toernooi in Kroatië. De regerend wereldkampioenen beginnen vrijdag in het Pieter van den Hoogenband-stadion op de openingsdag van het EK tegen Kroatië.

"Hartstikke speciaal, zoiets komt niet zo vaak voor en is heel leuk", aldus Sabrina van der Sloot. Zij weet waar ze over praat. In 2012 maakten Van der Sloot en Sevenich het ook al mee, een EK in eigen land, destijds ook in Eindhoven. Van der Sloot: "Toen was ik 20, echt een jonkie. De hele ervaring en de ambiance, helemaal vol en allemaal mensen die je kent op de tribunes. Het is speciaal om voor eigen publiek te mogen spelen. En het is fijn om je in de thuisbasis voor te kunnen bereiden op een groot toernooi." En dat komt dit jaar extra goed uit. Jaar met EK, WK én Olympische Spelen Met de schat aan ervaring die Van der Sloot en Sevenich in de elf jaar sinds het vorige EK in Eindhoven opdeden, kunnen zij de Nederlandse ploeg nu leiding geven. "Ik heb een voorbeeldfunctie en denk dat veel meiden het fijn vinden dat ik er bij ben", aldus Van der Sloot, die zegt "ervaring en rust in het water" te brengen.

Bondscoach Evangelos Doudesis instrueert de waterpolosters vanaf de kant. - Foto: NOS

Voor Sevenich was het elf jaar geleden: "gewoon lekker een balletje gooien, en de dag daarna weer. Nu weet je heel goed wat je gaat doen, hoe zo'n toernooi werkt. Tegen wie je gaat spelen. Je kent iedereen door en door. Ik hoop dat ik die ervaring kan gebruiken om hier goed te presteren." Het is, zo zeggen de waterpolosters, een "gek en ongebruikelijk jaar". Met het EK begint een overvol jaar met drie grote toernooien. Een maand na het EK wacht namelijk alweer een WK. Deze zomer volgen de Olympische Spelen, waarvoor de Nederlandse ploeg al geplaatst is.

Het Nederlands waterpoloteam na het winnen van het WK in Fukuoka. - Foto: ANP