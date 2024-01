Grote stalbrand in Puiflijk, 50.000 kippen dood

Bij een grote stalbrand in het Gelderse dorp Puiflijk zijn ongeveer 50.000 kippen doodgegaan, meldt Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.

De dieren zaten in een stal die vannacht door onbekende oorzaak in brand vloog. Vanwege de harde wind verspreidde de brand zich snel, meldt een woordvoerder van de veiligheidsregio aan de NOS. De brandweer laat de stal gecontroleerd uitbranden. De naastgelegen stal, waar ook zo'n 50.000 kippen in zitten, wordt natgehouden zodat het vuur zich niet naar die stal verspreidt.

'Heel snel'

De brand werd door werknemers van het bedrijf ontdekt die naast de stallen wonen. Zij belden 112, maar het lukte niet meer om de kippen uit de stal te halen. Ook brandweerlieden konden dat niet doen. "De brand verspreidde zich heel snel", zegt de woordvoerder. "Het gevaar was te groot voor brandweerlieden om daarmee aan de slag te gaan."

Tussen de twee stallen zit een brandwerende scheiding. In de stallen zijn geen sprinklers aanwezig, maar voor stallen van deze grootte is dat niet verplicht, benadrukt de woordvoerder. In de panden is geen asbest aanwezig. Buurtbewoners wordt wel geadviseerd ramen en deuren dicht te houden vanwege de rookontwikkeling.

Aanpak stagneert

Vorig jaar oktober meldde de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV) dat de aanpak van stalbranden stagneert en de brandveiligheid niet verbetert. Demissionair minister Adema van Landbouw, Natuur en Voedsel zei toen dat hij "volop bezig" is met nieuwe regelgeving, waarin onder meer regelmatige keuringen van alle veehouderijen zijn opgenomen. Onder meer omdat veehouders denken dat het hen niet gaat overkomen, nemen zij vaak geen maatregelen tegen stalbranden, stelt de OVV. Volgens boerenorganisatie LTO investeren boeren ook niet in het verbouwen van hun stallen of het bouwen van nieuwe stallen vanwege onduidelijkheid over de stikstofmaatregelen.

Dierenwelzijnsorganisatie Wakker Dier meldde in oktober aan de NOS hier kritisch over te zijn. "Stalbranden zijn al veel langer een probleem dan dat er onduidelijkheid is over het stikstofbeleid."