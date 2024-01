Trump vecht uitsluiting voorverkiezingen in Maine aan

Donald Trump gaat zoals verwacht in beroep tegen het besluit om hem uit te sluiten van de voorverkiezingen in de staat Maine. De hoogste functionaris die toezicht houdt op de verkiezingen in Maine stelde vorige week dat hij nooit meer president kan worden volgens de Amerikaanse wet vanwege zijn rol in de bestorming van het Capitool in 2021.

De functionaris, Shenna Bellows, is zelf een Democraat en bevoordeeld, claimen de advocaten van Trump. Daarom gaat de oud-president in beroep bij het Hooggerechtshof van de staat. "Ze had zich terug moeten trekken vanwege haar vooroordeel jegens president Trump zoals al duidelijk was uit uitspraken die zij voor deze zaak deed", schrijven de advocaten van Trump.

'Onbetrouwbaar bewijs'

Trumps advocaten stellen verder dat Bellows niet de positie heeft om een dergelijk besluit te nemen en dat zij zich baseerde op "onbetrouwbaar bewijs". Bellows zegt tegen persbureau AP dat ze er al rekening mee hield dat Trump het besluit aan zou gaan vechten. "Dit maakt deel uit van het proces. Ik heb vertrouwen in mijn beslissing en in de wet." Totdat het Hooggerechtshof van de staat er uitspraak over doet, is het besluit aangehouden.

De Republikeinse voorverkiezingen worden in Maine op 5 maart gehouden. Sinds 1992 stemde de meerderheid van de staat op een Democratische presidentskandidaat tijdens de daadwerkelijke presidentsverkiezingen. Die vinden dit jaar op 5 november plaats.

Colorado

Het besluit van Bellows om Trump uit te sluiten volgde op een soortgelijk besluit van het Hooggerechtshof van de staat Colorado. Ook dit besluit wordt zeer waarschijnlijk aangevochten door Trump. Die zaak komt dan voor het nationale Hooggerechtshof, waar een Republikeinse meerderheid is.

Critici van het besluit om Trump te weren van stembiljetten zeggen onder meer dat het nog te vroeg is om te oordelen over de rol van hem bij de opstand en dat rechtbanken hun boekje te buiten gaan door hem uit te sluiten.