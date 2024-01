Littler droomt nog even door: debuterende dartstiener bereikt WK-finale

Zelden zal een Brit zo snel zo'n heldenstatus bij elkaar hebben gegooid. Het leven van de Britse dartstiener is in een paar weken tijd volledig uitgeplozen, waarbij het in de boulevardpers ook veel ging over de vijf jaar oudere vriendin van 'The Nuke'.

Rob Cross, bijnaam 'Voltage' vanwege zijn werk als elektricien voordat de dartsgoden hem riepen, vermorzelde in de achtste finales nog Jonny Clayton en voltooide een ronde verder een wonderlijke comeback tegen Chris Dobey. Maar tegen het dartssprookje van Luke 'The Nuke' Littler kon Cross niet op. Cross' gemiddelde was sterk, maar het finishen was ondermaats.

Daar gaat die droom, moet Luke Littler even gedacht hebben. Maar op het punt dat de dartstiener bijna op een 2-0 achterstand in sets kwam in de halve finales van het WK, draaide de boel om. De 16-jarige sensatie van het WK darts, die al twee weken lang het Alexandra Palace in Londen betovert, won (6-2) en droomt nog even door.

Even leek het erop dat het plots vergaarde sterrendom vat had gekregen op de tiener uit Runcorn. De flamboyante Cross liep met borst vooruit en getuite lippen over het podium. De garnaal op de eerste rij had zijn bordje "shrimply the best" al weggestopt toen Cross een elfdarter gooide en even later klaar ging staan voor een pijl om set twee te beslissen.

Maar Cross miste, Littler sleepte de set voor de poorten van de hel weg en hervond zijn vertrouwen, voortbouwend op het uitstekende percentage van finishes dat hij produceerde. Daar maakte Littler het verschil met de plots wat onzeker ogende Cross. Littler ging boven op Cross zitten en liet 'm niet meer gaan.

Grotemannenfinish

Een 142-finish in set drie kwam achteloos. Net als een 149-finish een set later. Grotemannenfinishes die Cross niet meer te boven kwam. In de zesde set gaf Littler de uitpuilende en doldrieste zaal in Londen nog een toetje. Een 132-finish die hij begon met twee keer bullseye.