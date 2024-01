Storm Henk veroorzaakt schade en overlast met zware windstoten

Op verschillende plekken in het land veroorzaakt storm Henk schade en overlast. De brandweer is uitgerukt voor losgewaaide gevels en omgewaaide bomen. In het noordwesten geldt tot 02.00 uur vannacht code oranje. In de rest van het land geldt code geel.

Henk is de eerste storm van 2024. Onder meer in IJmuiden en Vlissingen is ruim een uur lang gemiddeld windkracht 9 gemeten. Het KNMI waarschuwt voor lokaal zeer zware windstoten. Ook wordt gevreesd voor wateroverlast.

Met name in kustprovincies zijn diverse meldingen van omgewaaide bomen of takken op wegen. In Zaandam is de gevel van een houten gebouw losgewaaid. In Vlissingen raakte een glazen plaat los op een terras. En in Bergen op Zoom waaiden de pannen van een dak.